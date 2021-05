„Koch Kern des Problems“ : So reagiert das Netz auf den Keller-Rücktritt beim DFB

Frankfurt Rainer Koch übernimmt den Deutschen Fußball-Bund interimsweise. Im Netz stößt das auf wenig Gegenliebe. Zudem wird bereits über mögliche Nachfolger von Fritz Keller spekuliert. Die Netzreaktionen zum DFB-Beben im Überblick.

Nun geht es beim DFB vor allem darum, wer den Verband wieder stabilisieren kann. Viele Skandale brachten den mitgliederstärksten Verband der Welt in den vergangenen Jahren immer wieder in Misskredit. Im Netz gibt es inzwischen diverse Vorschläge für einen möglichen Nachfolger von Keller. Darunter ist auch der amtierende Bundestrainer Joachim Löw, der nach der Europameisterschaft sein Amt abgeben wird. Ob er dann aber den DFB führen will? Aber auch andere Namen werden von Nutzern der Sozialen Netzwerke in den Raum geworfen - darunter Ewald Lienen, der genau der richtige Mann sein könnte, um beim DFB die alten Strukturen aufzureißen.