Polizei sucht Zeugen : Fahrrad-Drängler verursacht Unfall in Rheinberg

Fahrrad-Drängler verursacht Unfall in Rheinberg

Rheinberg In Rheinberg soll ein Fahrradfahrer durch Drängeln einen Unfall von Radfahrern versursacht haben und dann weggefahren sein. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Rheinberg (RP) Ein zwölfjähriger Rheinberger fuhr am Montag gegen 15.50 Uhr mit mehreren Klassenkameraden mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Xantener Straße in Richtung Xanten. Er fuhr dabei neben einem Freund. Ein unbekannter Radfahrer drängelte sich von hinten zwischen die beiden, so dass der Zwölfjährige nach links ausweichen musste.