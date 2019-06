Eiserne Hochzeit : Der Spielmann und die Kellnerin

Maria (86) und Werner Willemsen (88) aus Menzelen-Ost feiern am 18. Juni ihre eiserne Hochzeit. Auf so einem Fest hat’s vor 65 Jahren angefangen.

Es war auf einer eisernen Hochzeit in Sonsbeck. Da hat sie gekellnert und er hat als Spielmann Musik gemacht. Die beiden kannten sich. Sie waren sich vor längerer Zeit auf der Kirmes in Menzelen das erste Mal begegnet. Nun war’s um die zwei geschehen. Ihre Wege sollten sich nicht mehr trennen. Heute feiern auch Maria (86) und Werner Willemsen (88) mit Familie, Freunden und Nachbarn das Fest ihrer eisernen Hochzeit. Vor 65 Jahren gaben sie sich in der Kirche St. Maria Magdalena in Sonsbeck, ihrer Heimat, das Eheversprechen. Heute feiern sie in St. Walburgis in Menzelen – da ist er groß geworden –, einen Steinwurf von ihrem Häuschen entfernt, den Dankgottesdienst.

Seine Frau Maria war nur ganz selten am Platz, winkt heute immer noch ab, wenn die Männer mal wieder nur über Fußball reden. 30 Jahre hat sie in jeder freien Minute an der Strickmaschine gesessen. Die Sachen, die sie dabei produziert hat, wurden in einem Geschäft in Xanten verkauft. Wenn ihre Augen es zulassen würden, würde sie sicher heute noch eifrig stricken. Doch um den Garten, den sie immer gern gepflegt und in dem sie früher auch Gemüse angebaut hat, kümmert sich die 86-Jährige immer noch. Wie ums Häuschen, das Maria und Werner Willemsen vor 50 Jahren bezogen haben und in dem die beiden noch immer selbstständig wohnen.