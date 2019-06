Studie zur Bekanntheit : Die Volkshochschule hat ein Generationenproblem

Xanten Je jünger die Menschen sind, umso seltener kennen und nutzen sie das Programm der Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Xanten-Sonsbeck. Das hat eine Umfrage ergeben, die am Montag in Xanten vorgestellt wurde.

Demnach sagten 96 Prozent der Befragten über 65 Jahre, aber nur 20 Prozent derjenigen unter 25 Jahre, dass sie das VHS-Programm kennen. Und die meisten jüngeren Teilnehmer der Studie gaben an, dass sie noch nie einen Kurs der Volkshochschule besucht hätten.

Für die Untersuchung hatten sieben Studenten der Duisburger Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) in den vergangenen Wochen Menschen auf den Wochenmärkten in Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck interviewt. Außerdem nahmen Internetnutzer online an der Umfrage teil. Knapp 450 Interviews verwendeten die Studenten für ihre Untersuchung. Die Studie ist ihren Angaben zufolge repräsentativ.