Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität in Wermelskirchen : Digitale Fahrradboxen an den Mobilstationen

Die Mobilstation am Busbahnhof: Links am Zaun sollen die vier Fahrradboxen aufgestellt werden. Foto: Mario Büscher

Wermelskirchen Am Busbahnhof wird die Unterbringung von Rädern erweitert; in Dabringhausen im Herbst eine Mobilstation gebaut. An der Kreuzung Hilgener Straße /L101 werden auch zwei Fahrradboxen aufgestellt.