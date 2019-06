Musikverein Menzelen : Leidenschaftlich bis zur letzten Note

Alpen Der Menzelener Musikverein feierte sein 60-jährigen Bestehen mit einem stimmungsvollen Jubiläumskonzert in der Sekundarschule in Alpen.

Dass man dafür nicht unbedingt ein Instrument beherrschen muss, bewiesen die „Rhythmus-Kids“ unter der Leitung von Graham Sanders. Die jungen Vereinsmitglieder kamen als Straßenfeger mit Helmen und Warnwesten auf die Bühne und trommelten auf Besenstiele und Plastikeimer ein. An den donnernden Applaus konnten sie sich schon mal gewöhnen, denn sie wurden für das Familienfest des Asdonkshofs am Sonntag, 7. Juli, gebucht.

In einem Spezial durften zum Schluss alle gemeinsam auf die Bühne. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis der Musiker liegt darin, dass sie sich weitgehend von altbackener Orchesterliteratur gelöst haben. Songs wie Coldplays „Viva la Vida“, der Robby-Williams-Hit „Let me entertain you“, aber auch bekannte Filmmelodien wie „Pirates of the Caribbean“ kommen beim Publikum an und sorgen dafür, dass der Verein auch in Zukunft keine Nachwuchssorgen haben dürfte.