Protestaktion : FDP-Fraktionschef weitet Mahnwache an Feuerwehrgerätehaus aus

Alpen Thomas Hommen will künftig einmal im Monat auch abends für den Erhalt des Feuerwehrgerätehauses am Willy-Brandt-Platz protestieren.

Seit mehr als zwei Monaten sitzt der FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzende Thomas Hommen mittwochs eine Stunde lang bis „fünf vor zwölf“ vor der alten Feuerwache am Willy-Brandt-Platz. Damit will er gegen den geplanten Abriss des Gebäudes protestieren. Anfangs noch weitgehend allein, so der Demonstrant, nähme inzwischen regelmäßig rund ein Dutzend Unterstützer an der Aktion teil, um gemeinsam eine Nachnutzung des leerstehenden Hauses zu erreichen. Um noch mehr Menschen die Möglichkeit anzubieten, am Protest teilzunehmen, sitzt Hommen am Mittwoch, 19. Juni, erstmals auch von 18 bis 19 Uhr in seinem blauen Gartenstuhl. Einmal im Monat will er künftig abends sitzen. Die mittägliche Mahnwache bleibe davon unberührt.