Kiesdebatte : „Nebelkerzen“: SPD kritisiert CDU in der Kiesdebatte

„Nebelkerzen“: SPD kritisiert CDU in der Kiesdebatte

Kreis Wesel Die SPD im Kreistag hält Abgrabungskonferenzen unter Federführung des RVR für ein Ablenkungsmanöver.

Gerd Drüten, SPD-Fraktionschef im Kreistag, wirft der CDU vor, in Sachen Kies mit der Forderung nach einer Abgrabungskonferenz unter Federführung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) lediglich „Nebelkerzen“ zu zünden. Eine solche Abgrabungskonferenz lenke nur von den Zuständigkeiten ab. Die Genossen sehen viel mehr die Landesregierung in der Pflicht. Die setze mit dem Landesentwicklungsplan (LEP), der Mitte Juli verabschiedet werden soll, „den schmerzhaften Rahmen für den ausufernden Kiesabbau“. Eine Abgrabungskonferenz solle daher Wirtschaftsminister Pinkwart (FDP) verantworten, so Drüten.