Stand-up-Comedy in Rheinberg Auf Tuchfühlung mit Hennes Bender

Was eigentlich der Name „To Hoop“ bedeute, fragte Bender. Aus dem Plattdeutschen „auf einen Haufen, zusammen, zuhauf“ klärte man den Comedian auf, der ständig Zwiegespräche mit dem Publikum führte. Zum Beispiel mit Karin Winkel. Sie wusste genau, dass es 58 Kilometer von der holländischen Grenze nach Rheinberg sind. Die Besucherin klärte den Bochumer zudem auf, was es mit Alspray auf sich habe: Das Dorf gehörte mal zu Alpen und wurde 1934 in die Stadt Rheinberg eingegliedert. Bender war beeindruckt, auch als er hörte, dass Karin „Außenwirtschaft und Zollwesen“ studiert und in der Erwachsenenbildung gearbeitet hat. Aber da sei er ja raus, ab Ende 40 könne man keinem mehr was beibringen, sagte der Comedian, der mit 54 aktiv gegen seine „Ver-Opa-rung“ angehe, sich weigere, Tarnfarben zu tragen, und die Nase voll habe von Werbeprospekten, die ihm einen Treppenlift schmackhaft machen wollen, obwohl er im Erdgeschoss wohnt.