Schulfest am Rheinberger Gymnasium Getümmel unter Lichterketten

Auch Marcus Padtberg war höchst zufrieden – wissend, dass es an diesem Abend auch ordentlich in der Kasse klingelt. „Die Hälfte der Einnahmen bekommt unsere Schülervertretung, um Projekte finanzieren zu können“, so der Direktor. „Die andere Hälfte spenden wir caritativen Einrichtungen.“ Advent am Amplonius – ein wunderbarer Start in das erste Adventswochenende.