25 Jahre Bürgerzentrum : Als Alpsray ohne Kneipe war

Info

Party Anlässlich des 25-jährigen Bestehens lässt es der Trägerverein Alpsrayer Bürgerzentrum in Zusammenarbeit mit dem To Hoop mal so richtig krachen. Von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, wird auf dem Gelände an der Alpsrayer Straße 102 drei Tage lang gefeiert.