Nachfolgeregelung stockt Suche nach neuer Post in Alpen gestaltet sich schwierig

Mitte des Jahres habe der Betreiber des Computerladens CSA an der Lindenallee, wo die Postgeschäfte in den zurückliegenden Jahren mit abgewickelt worden sind, die Kooperation fristgerecht zum 30. November gekündigt. Seither laufe die Suche nach einer zentralen Nachfolgelösung. Die scheint zwar in Sicht, aber erfordere noch Zeit, so die Post-Sprecherin. Es gebe zwei mögliche Ladenlokale und auch einen möglichen Betreiber für eine Poststelle mit Erfahrung mit Postdienstleistungen in anderen Kommunen.