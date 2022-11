Diskussion um Rheinberger Innenstadt Nicht immer nur sagen, was nicht geht

Die Stadt müsse besser kommunizieren, hat jemand im Ausschuss kritisiert. Ja, das müsste sie, in vielen Dingen. Das passiert aber zu wenig. Vieles, was in Rheinberg gut läuft, ist privat organisiert: Kulturelles zum Beispiel. Oder der Ossenberger Wochenmarkt. Da kann man sich abgucken, wie Dinge unbürokratisch auf die Schiene gesetzt werden. Immer nur anzuführen, was alles nicht geht, ist die schlechteste aller Lösungen.