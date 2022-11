Dörfliche Atmosphäre kommt an Budbergs Budenzauber feiert Jubiläum

Mit 20 Anbietern konnten auch in diesem Jahr alle Holzhäuser besetzt werden, dazu lockten fünf vereinseigene Stände mit duftenden Leckereien das Publikum an. Und Franz Brucksch hat auch nach 40 Jahren noch Pläne: „Es wäre schön, wenn uns im kommenden Jahr jemand ein Kinderkarussell kostenlos zur Verfügung stellen könnte.“ Zum Budberger Weihnachtsmarkt gehört immer ein ansprechendes Bühnenprogramm. Für die richtige Stimmung sorgte gleich nach der Eröffnung der Kevelaerer Sänger Karl Timmermann, in dem er die Kinder des katholischen Kindergartens St. Marien Budberg durch einen Reigen bekannter Weihnachtslieder führte. Der Magier Marcus Grube verzauberte sein Publikum am Samstag, und am Sonntagnachmittag sorgte der Gospelchor Invitation für weihnachtliche Stimmung. Hoch her ging es am Samstagabend beim „Glühweintanz“ mit der Band String.