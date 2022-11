Kultur in Rheinberg Zwei Pianisten, zwei Schlagzeuger

Für ihr aktuelles Programm haben die beiden zwei exzellente Schlagzeuger aus der Münchner Schule um Peter Sadlo – Christian Benning und Patrick Stapleton – gewonnen. Ihr Programm „Déjà-rêvé – Dialoge über die Zeiten hinweg” ist am Sonntag, 4. Dezember, 19 Uhr, in der Stadthalle Rheinberg zu hören. Es umfasst Werke von Mozart, J.X. Schachtner und B.A. Zimmermann. Karten kosten 20 Euro, Mitglieder zahlen 15 Euro. Es gibt sie in der Buchhandlung am Rathaus in Kamp-Lintfort, in der Tourist-Info Moers an der Kirchstraße sowie bei HiFi Komossa an der Orsoyer Straße in Rheinberg. Online können Karten unter eventim.de und musikalische-gesellschaft.de geordert werden. Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.