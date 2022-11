Karneval in Rheinberg : Die KAG Ossenberg feiert diesmal ohne Zelt

Angie Stief hängt als Prinzessin noch eine Session dran. Dahinter: Angelika und Ulrich Glanz, Ehemann Mike und Regina Utech. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Wegen der sehr hohen Energiekosten: Die Karnevalisten eröffnen ihre Session im Bürgerzentrum im To Hoop. Die Damensitzung finden im Kamper Hof in Rheinberg statt.

Der Karnevals-Ausschuss Gemütlichkeit (KAG) Ossenberg verlegt seinen Start in die närrische Session 2022/23 nach Alpsray. Am Samstag, 12. November, ab 15.11 Uhr, wird im To Hoop im Bürgerzentrum an der Alpsrayer Straße 102 auf eine neue Runde jeckes Treiben angestoßen – auf eine Session, die, so hoffen es die Jecken, nicht wieder von Corona aus der Bahn geworfen wird wie in den beiden vergangenen Jahren – darauf setzen die Verantwortlichen des KAG Ossenberg.

Angi Stief hängt als Prinzessin Angie I., die Schreibende – sie ist Schriftführerin des Vereins – noch ein Jahr dran. Als Adjutanten stehen ihr Susanne Krauß-Gräse und Kai Schüler zur Seite. Und natürlich sind auch KAG-Präsident Mike Stief, der Ehemann der Prinzessin, sowie Angelika Glanz als Vizepräsidentin, Ulrich Glanz als Geschäftsführer und Regina Utech als Schatzmeisterin mit von der Partie.

Im To Hoop, wo die Ossenberger schon einmal gefeiert haben, wird sich das Duo Hermann (Terwiel) und Harald (Hackstein) einen verbalen Schlagabtausch liefern, mit allem, was das Narrenvolk begeistert. Außerdem wird Ruud Koedooder eine Comedy- und Verwandlungsshow präsentieren. Auch Kinderprinzessin Sophia Dittmann als Sophia I., die Glitzernde, wird dabei sein. Das neue Motto gibt es auch schon: „Corona hat uns nicht geschafft, ab jetzt wird wieder laut gelacht“.

Das Programm des KAG bietet wieder einiges. „Wir verzichten diesmal auf ein Festzelt“, sagt Ulrich Glanz. „Aus Kostengründen. Das ist einfach nicht zu finanzieren, unter anderem wegen der hohen Heizkosten.“ So findet das Niederrheinische Prinzentreffen am Freitag, 20. Januar, auch wieder in der Remise von Schloss Ossenberg statt. Ab 17.30 Uhr ist Einlass, um 18 Uhr geht‘s los. Das Programm gestalten die eingeladenen Vereine aus der gesamten Region. Das können bis zu 50 werden. „Die Einladungen sind raus“, so Glanz. Nachher geht es per Bus-Shuttle in die Innenstadt zum Kamper Hof, wo dann weitergefeiert wird. Die Volksbank Niederrhein hat das Treffer wieder finanziell bezuschusst.

Die Damensitzung steigt dann am Samstag, 21. November, um 19.11 Uhr im Kamper Hof. Einlass ist schon eine Stunde früher. Es wird ein karnevalistisches Feuerwerk abgebrannt – inklusive Stripper. Anschließend findet ab 22.30 Uhr die Partynacht statt, zu der auch Männer für sechs Euro Zutritt haben. Karten für die Damensitzung gibt es im Vorverkauf zum Preis von 21 Euro bei Angi Stief unter der Mobilnummer 0176 23653181.

Die Kindersitzung ist noch nicht terminiert. Datum und Veranstaltungsort müssen noch festgelegt werden. Einer der Höhepunkte der Karnevalssession 2022/23 in Ossenberg soll der Tulpensonntagszug am 19. Februar sein, der nach der coronabedingten Zwangspause um 11.11 Uhr am Pepperpott startet. „Von der Zeit her vielleicht einer der längsten Züge in NRW“, schwärmt Glanz. Mit vier, fünf Wagen und ein paar Fußgruppen sei der Zug zwar klein, sei aber fünf bis sechs Stunden unterwegs.

