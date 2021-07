Brauchtum in Alpen : Bruderschaft Veen sagt Schützenfest nun endgültig ab

Alpen Die Schützenbruderschaft St. Nikolaus sieht keine Chance, ihr übliches Fest zu feiern. Der Vorstand ruft dazu auf, wie im vorigen Jahr dezentral im „Krähennest“ zu feiern.

Der Vorstand plant derweil für das Kirmes-Wochenende am 28. und 29. August ein Alternativprogramm. Die Bevölkerung wird gebeten, das Dorf dann mit den üblichen Fahnen und Wimpeln zu schmücken. Es wird einen Schützenumzug und eine Kranzniederlegung zum Gedenken an die Verstorbenen am Ehrenmal geben. Außerdem setzt die Bruderschaft wieder auf viele kleine Schützenfeste in den Gärten. Das Konzept „Schützenfest im Krähennest“ geht also nach dem Erfolg des vergangenen Jahres in die zweite Runde. An dem dezentralen Event hatten sich etliche Gruppen beteiligt und ihren jeweiligen König im Krähennest auf unterschiedlichste Art ermittelt.