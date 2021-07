Ferienprogramm des SV Millingen : Pitschnass beim Ferienspaß

Millingen Spontane Wasserspiele haben das Freizeitangebot der Jugendabteilung des SV Millingen für 20 Ferienkinder zum besonderen Erlebnis gemacht.

20 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren nahmen auf der Platzanlage an der Jahnstraße am Ferienkompassangebot der Jugendabteilung des SV Millingen unter dem Motto „Mit Spiel, Spaß und Sport gemeinsam ans Ziel“ teil. Bereits zum zwölften Mal beteiligte sich der SV Millingen mit diesem ausgefallenen Angebot am Rheinberger Ferienkompass. Jede Menge Gruppenspiele standen auf dem Programm.