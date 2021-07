Brauchtum in Rommerskirchen : Keine Schützenfeste mehr in diesem Jahr

Rommerskirchen Die Vorsitzenden der örtlichen Schützenvereine und -bruderschaften haben endgültig beschlossen: Dieses Jahr findet kein Schützenfest mehr in Rommerskirchen statt. Dafür gibt es zwei Gründe.

Jetzt gibt es kein Zurück mehr: Die Vorsitzenden der Schützenvereine und -bruderschaften in der Gemeinde haben bei einem Zoom-Treffen via Internet mit Bürgermeister Martin Mertens festgelegt, dass es in diesem Jahr in Rommerskirchen kein Schützenfest mehr geben wird. Das teilte die Gemeindeverwaltung im Rathaus jetzt offiziell mit.

Bei der St. Sebastianus-Bruderschaft Frixheim fand jetzt, quasi als Ersatz für das gestrichene Fest, ein stark reduzierter Festakt statt. In Zeiten vor Corona wäre im Juli in Frixheim die erste Hälfte der Schützenfest-Saison am Gillbach zu Ende gegangen. Nachdem 2020 überhaupt nicht gefeiert werden konnte, sind die Vereine inzwischen dazu übergegangen, ersatzweise zumindest Zeremonien in kleinerem Rahmen abzuhalten. Was auch für die Frixheimer Bruderschaft gilt, die auf dem Festplatz an der Ecke von Dorfstraße und Frixheimer Straße einen Gottesdienst feierte, ehe es zur Kranzniederlegung am Wegekreuz des so genannten „Partisanen-Ecks“ kam. Die Heilige Messe, an der neben knapp 50 Schützen und anderen Gästen auch der Bürgermeister teilnahm, zelebrierte Kaplan Roji Mathew. Der seit 2019 das Seelsorgeteam des katholischen Sendungsraums Grevenbroich/Rommerskirchen verstärkende Geistliche erlebte damit seine erste Schützenmesse überhaupt, wie der Frixheimer Präsident Matthias Schlömer verriet.