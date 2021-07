Hilfsaktion nach der Flutkatastrophe : Brachter Schützen packen in Wassenberg mit an

Die Rur hat bereits weite Flächen überflutet. Mit Sandsäcken wird versucht, die Wassermassen einzudämmen. Foto: Jan Müller

Brüggen Die Flutkatastrophe an Ahr, Maas, Rur und Erft hat auch viel Hilfsbereitschaft hervorgerufen. Auf einen Aufruf des DRK meldete sich ein Jäger-Zug der St. Johannes-Bruderschaft in Bracht. Sie halfen beim Schleppen von Sandsäcken an der Rur bei Wassenberg mit.

Nachdem der Brachter Jan Müller einen Beitrag des DRK-Aachen auf Facebook gelesen hatte, dass in der von der Jahrhundertflut betroffenen Gegend dringend Helfer gesucht werden, stand für ihn fest: Das machen wir! Mit „Wir“ ist der Zug Jäger 2010 der St. Johannes Bruderschaft Bracht gemeint. Denn Jan Müller wusste, auf die Jungs ist Verlass.

„Ich habe dann im Zug gefragt und es meldeten sich Sebastian Maske, Benedict Wynen, Patrick Kunz und Gereon Korczonek“, berichtet Müller. „Wir konnten aber nicht einfach so losfahren, die Hilfe muss ja organisiert ablaufen. So haben wir auf den Rückruf aus Aachen gewartet. Mittlerweile erfuhren wir, dass jedoch in Wassenberg im Kreis Heinsberg sofort Hilfe benötigt wurde, um Sandsäcke zu schleppen. Schützen schützen und die Aktion hat nochmal den Zusammenhalt gestärkt und gezeigt, dass Schützen helfen und mit anpacken“, betont Jan Müller.