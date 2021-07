Ersatz-Schützenfest in Kaarst : Schützen in Holzbüttgen feiern mit Biergarten

Holzbüttgen Das Schützenfest findet coronabedingt nur in einer deutlich reduzierten Variante statt. Neben einem Biergarten auf dem Marienplatz wird es einen Imbisswagen geben – doch es gibt viele Regeln zu beachten.

(jasi) Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Holzbüttgen muss sich mit einer äußerst abgespeckten Variante ihres Schützenfestes zufrieden geben. So wird es lediglich einen offenen Biergarten auf dem Parkplatz am Marienplatz geben. Hinzukommen wird ein Imbisswagen, der im unmittelbaren Bereich des Biergartens aufgebaut wird. „Zum jetzigen Stand wird es keine weiteren Buden oder Fahrgeschäfte geben, da den angesprochenen Schaustellern verständlicher Weise die noch vorherrschend unsichere Pandemielage zu unsicher erscheint“, heißt es in einer Mitteilung der Bruderschaft. Der Aufwand mit einer Umzäunung und möglichen Einlasskontrollen samt Registrierung scheine zu groß. Biergarten und Imbisswagen sind am Freitag und Samstag, 30./31. Juli, von 12 bis 23 Uhr, und Sonntag, 1. August, von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen gibt es für das „Ersatz-Schützenfest“ allerhand. So wird das gesamte in Nutzung genommene Gelände eingezäunt und somit sichtbar für die Gäste abgegrenzt; der Zugang auf das Gelände wird kontrolliert; die Besucher werden am Sitzplatz beziehungsweise Stehtisch registriert (über App oder in Papierform ); außerhalb des Sitzplatzes, in Anstellbereichen oder wo die Mindestabstände nicht eingehalten werden können, herrscht zudem Maskenpflicht. Hinzukommen unter anderem Desinfektionsspender an allen Eingängen, Anstellbereichen und Sanitärbereichen sowie mobile Handwaschbecken auf dem Gelände.