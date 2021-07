Brauchtum in Mönchengladbach : Bruderschaft übergibt Spende an Anna-Schiller-Haus

Mönchengladbach Schützenpräsident Jürgen Zimmermanns spricht von einer „verhältnismäßig“ hohen Summe für den Wohlfahrtsverein. In diesem Jahr wird für die Drogenberatung gesammelt.

Die St. Josef Bruderschaft Venn sammelt jedes Jahr für einen sozialen Zweck. Die diesjährige Spendenübergabe fand am Samstag nach dem Gottesdienst mit kaltem Bier und warmem Spießbraten in der Venner Pfarrkirche statt. Alles andere als selbstverständlich in diesen ungewöhnlichen Zeiten: Schützenpräsident Jürgen Zimmermanns konnte Vertretern vom „Verein Wohlfahrt e.V. Anna-Schiller-Haus“ einen Scheck über 4.700 Euro überreichen.

Jürgen Zimmermanns erklärte, wie die verhältnismäßig hohe Summe zusammenkam: „Das Bruderschaftsmitglied Helmut Eckers ist mit der Sammeldose von Haus zu Haus gegangen. Er hat so rund 1.500 Euro gesammelt.“ Die acht Honschaften, die zur Bruderschaft gehören, hätten zwischen 100 und 750 Euro gegeben. Und in den Gottesdiensten hätte der „Verein Wohlfahrt“ von der Kollekte profitiert. Die 4.700 Euro fließen in den Tagestreff an der Erzberger Straße: „Er wird von der Stadt nicht auskömmlich finanziert“, sagten die Geschäftsführer Martin Dalz und Hans-Walter Hülser. Mit dem Geld werde eine halbe Stelle einer Küchenkraft finanziert, die zuvor arbeitslose war. „Unser Tagestreff ist ein Ort, wo man sich nicht rechtfertigen muss. Da fragt niemand, warum diese Menschen nicht arbeiten“, sagte Hülser. Der Verein hätte in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert.