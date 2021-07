Mit Imagevideo bei Youtube : Holzbüttgener Schützen werben für neue Mitglieder

Der Holzbüttgener Brudermeister Sebastian Corsten erläutert in dem Imagefilm, welchen Werten er folgt. Foto: Screenshot Youtube

Holzbüttgen Mit einem neuen Imagefilm meldest sich nun die Sank-Sebastianus-Schützenbruderschaft Holzbüttgen. Ziel: Jung und alt für das Brauchtum zu begeistern.

Während die Kaarster Schützenbruderschaft in der Pandemie zumindest an den eigentlichen Festtagen ein virtuelles Schützenfest mit den Bürgern via Facebook gefeiert hat und die Büttgener Sebastianer ebenfalls ihre wenigen Aktivitäten während der Festtage über die sozialen Medien zeigten, hielt sich die Holzbüttgener Schützenbruderschaft zurück. Doch damit ist nun Schluss.