Weil Ärzte für die Aufklärung fehlen : Kreis Wesel öffnet Impfzentren noch nicht für Kinder

Ab sofort dürfen auch Kinder ab zwölf Jahren in den Impfzentren geimpft werden. Foto: dpa/Damian Dovarganes

Kreis Wesel Wegen des erhöhten Beratungsbedarfs müssen Kinder- und Jugendärzte die Aufklärung übernehmen. Die sind auf die Schnelle, mitten in den Ferien, schwer zu bekommen. Was impfwillige Eltern und Kinder aus dem Kreis jetzt tun können.

Zwölf- bis 15-Jährige können sich ab sofort in den Impfzentren des Landes impfen lassen. Das hat Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Donnerstag mitgeteilt. Der Erlass gilt ab sofort. Das Ministerium hat allerdings bei allen Bürgerinnen und Bürgern um Verständnis dafür gebeten, dass die Kreise und kreisfreien Städte, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, Zeit für die konkrete Umsetzung benötigen – wie zum Beispiel der Kreis Wesel.

Während Kinder im Impfzentrum in Duisburg bereits ab dem Wochenende den ersten Pieks bekommen dürfen, ist der Kreis Wesel noch nicht soweit. Impfstoff sei zwar ausreichend vorhanden, sagt Kreissprecherin Greta Rohde. Zum jetzigen Zeitpunkt seien Impfungen von Kindern unter 16 Jahren aus organisatorischen Gründen im Impfzentrum in Wesel und am Impfstandort Moers aber noch nicht möglich. Sobald alle Voraussetzungen erfüllt seien, werde der Kreis darüber informieren. Das, sagt Rohde, werde aber frühestens Anfang kommender Woche der Fall sein.