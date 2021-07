Solidarität mit Opfern der Hochwasser-Katastrophe : Großartige Unterstützung

Auch die St.-Heinrich-Schützen in Bönning-Rill sammelten in ihrem Schützenhaus am Römerweg für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe. Foto: St. Heinrich Schützen

Rheinberg/Xanten Die Welle der Solidarität nach der Hochwasser-Katastrophe kann nicht oft genug gelobt werden. Bei der großartigen Unterstützung schwingt wohl auch die Überlegung mit: Vielleicht brauchen wir ja auch mal Hilfe von anderen.

Hier am Niederrhein hielt die Schockstarre nicht lange an. Kaum war der Gedanke „hoffentlich trifft uns so etwas niemals“ zu Ende gedacht, krempelten viele Frauen und Männer die Ärmel hoch und taten das einzig Richtige: helfen, sammeln und spenden. Einige machten sich auf den Weg in die betroffenen Gebiete, boten ihre Arbeitskraft an, brachten den Betroffenen Lebensmittel und Getränke oder machten sich mit schwerem Gerät, mit Radladern und Lkw, vor Ort nützlich. Andere – die meisten – organisierten Sammelaktionen oder spendeten Geld. Innerhalb weniger Tage kamen Tonnen von Hilfsgütern und unglaubliche Geldsummen zusammen.