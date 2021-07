Hilfe aus Korschenbroich für Flutopfer : Drei Spendenaktionen in Kleinenbroich

Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: Königsparade mit Blumencorso beim Schützenfest 2019. Die Kleinenbroicher Schützen spenden nun ihre jährliche Zuwendung von der Volksbank Erft an die Bruderschaft Erftstadt-Bliesheim. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Kleinenbroich Die Einnahmen sind für Schützen in Erftstadt-Bliesheim, Bewohner in der Eifel sowie in Ahrweiler gedacht. So könnt ihr euch beteiligen.

Der Vorstand der St. Sebastianus Bruderschaft Kleinenbroich hat beschlossen, die Zuwendung, die er jährlich von der Volksbank Erft erhält, der Schützenbruderschaft in Erftstadt-Bliesheim zu spenden. Präsident Hans Bert Heimanns hatte Kontakt zu den Schützen der St. Sebastianus Bruderschaft aufgenommen und dabei erfahren, dass deren Schützenhaus durch das Hochwasser komplett zerstört wurde.

„Die haben alles verloren“, sagt Marcel Heimanns, stellvertretender Geschäftsführer der Bruderschaft. Den Wiederaufbau könne die dortige Bruderschaft nicht mit eigenen Mitteln bewerkstelligen. Daher werde die Bruderschaft den vierstelligen Betrag, den sie jährlich erhalte, spenden und bittet darum, dass sich weitere Menschen beteiligen.

Auch die Sankt Matthias Bruderschaft aus Kleinenbroich ruft zu einer Spendenaktion auf. Sie wollen gezielt die Orte Kordel und Kall in der Eifel unterstützen. Diese sind zum einen besonders stark betroffen von der Flutkatastrophe, zum anderen den Kleinenbroicher Pilgern von ihren Wallfahrten nach Trier gut bekannt.

„Wir haben Ansprechpartner vor Ort, die uns am Telefon sehr emotional die unermessliche Katastrophe geschildert haben. Wir werden sie zeitnah nochmals kontaktieren, damit unsere Spenden direkt und gezielt an besonders betroffene Familien oder Personen weitergegeben werden können“, so der Vorstand der Bruderschaft.

Wer sich an den Spendenaktionen beteiligen möchte, findet weitere Informationen unter den jeweiligen Internetseiten: www.sebastianus-kleinenbroich.de und www.smb-kleinenbroich.de.