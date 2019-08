Naturkunde : Kinder bauen Wellnessressorts für Insekten

Offener Ganztag der Grundschule in Alpen fördert mit einem Projekt den „Respekt vorm Insekt“.

Mia und Annabelle setzen große Hoffnung in ihre Dosenhotels: „Wir haben keine Bienen im Garten und möchten so gerne welche haben.“ Leon hatte andere Sorgen: Eine Wespe begutachtete seinen Rohbau. Was die künftigen Bewohner angeht, hat der Nachwuchs-Hotelier klare Vorstellungen: „Da dürfen alle Insekten rein, außer Mücken und Wespen.“ Angelika und Willi Boßmann haben mit Enkelin Mia eine Wohlfühloase für alles, was kreucht und fleucht, geschaffen. Benannt haben die Großeltern die Insektenherberge nach der Bauherrin. So nächtigen Biene & Co künftig in der „Villa Mia“.