Gastronomie in Rheinberg : Ein neuer Mann am Hotel-Herd

Küchenteam mit Chefs (v.l.): Susann Heinke, Melvin Preiß, Davin Franke, Domenic Rotter, Wiola Szatkowska, David Neuhaus und Michael Böhm. Foto: Hotel Am Fischmarkt/HAF

Champions-League-Erfahrung: David Neuhaus hat zuletzt für Schalke 04 gekocht.

Das „Hotel Am Fischmarkt“ hat einen neuen Küchenchef: Seit 1. Juli ist David Neuhaus (30) verantwortlich für den gastronomischen Ruf des Hauses in der Innenstadt. Seine Ausbildung hat er bei Neumaier in seiner Geburtsstadt Xanten gemacht und kam über diverse Stationen in der Düsseldorfer Gastronomie – unter anderem im Steigenberger und im Hyatt – zu Sternekoch Björn Freitag („Der Vorkoster“) in Dorsten.

Dort spielte er als stellvertretender Küchenchef im Wortsinn in der Champions League: In den zwei zurückliegenden Jahren war er verantwortlich für die Verpflegung des Fußball-Bundesligisten Schalke 04. Wissend, dass das in der abgelaufenen Saison mit dem mäßigen Abschneiden der Kicker eher für Spott sorgen könnte, verweist Neuhaus augenzwinkernd auf die Saison zuvor: „Da war ich auch schon da. Da sind sie Vizemeister geworden.“