Stadtplanung in Rheinberg : Bahngelände für Wohnmobile und Hunde

Hinter dem Bahnhof sollen entlang der Bahnlinie eine Fläche für Wohnmobile und ein Hundeauslaufplatz angelegt werden. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die Stadt will den Grünstreifen zwischen dem Rheinberger Bahnhof und der Annastraße nutzen.

Die langgezogene Fläche zwischen dem Rheinberger Bahnhof und der Annastraße entlang der Regionalbahnlinie Richtung Xanten ist ein Sorgenkind im Stadtgebiet. Entlang des Weges und in dem Grünstreifen bis zu den Gleisen sammeln sich regelmäßig Dreck, Müll und Unrat. Immer wieder werden dort in dem schlecht einsehbaren Gebiet auch Laternen und Sitzbänke mutwillig zerstört. Mehrfach hat die RP darüber berichtet.

Nun will die Stadt im Prinzip drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie will dort im Anschluss an den Park&Ride-Platz zunächst einen Wohnmobilstellplatz und daran anschließend eine Hundeauslauffläche anlegen. Für beides werden seit längerem Flächen in der Stadt gesucht. Kommen sie, könnte dadurch auch das Problem der Verwahrlosung gelöst werden.

Der Bau- und Planungsausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, die für die Vermessung des Areals benötigten etwa 5000 Euro zu bewilligen. Die Kosten für die eigentliche Umsetzung sollen dann im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt werden. Das Bahngelände war schon 2011 von einem Fachbüro als möglicher Wohnmobilstellplatz untersucht, mit Verweis auf die Lautstärke durch den Zugverkehr allerdings als nicht besonders geeignet bewertet worden. Das will die Stadt nicht in Abrede stellen, sieht aber durchaus auch Vorteile, wie die Nähe zum Stadtzentrum oder zum Bahnhof, mithin die gute Anbindung an den Nahverkehr. „Die Wohnmobilstellplätze müssen natürlich gut gegen Lautstärke abgeschirmt werden“, sagte Beigeordneter Dieter Paus.