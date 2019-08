Bettenkamper Meer : Veranstalter sagt Konzert von Glam Bam ab

Glam Bam treten am Samstagabend nicht am Bettenkamper Meer auf. Das Wetter ist zu schlecht. Foto: Glam Bam/Felix Plien

Nach dem Badewannenrennen am Bettenkamper Meer sollte die bekannte Moerser Band Glam Bam an der Strandbar 1924 ab 20 Uhr Songs aus den siebziger Jahren spielen. Doch Veranstalter Kalli Hildebrand sagte den Auftritt am Samstagmorgen wegen der schlechten Wetterprognosen ab. „Uns tut das leid. Wir hatten uns auf einen tollen Sommerabend mit vielen Fans unserer Musik gefreut“, teilte die Band mit. Die Glam-Bam-Musiker weisen auf ihr nächstes Konzert hin. Am Samstag, 31. August, ab 20 Uhr, spielt die Gruppe die Songs von Sweet, Slade, T. Rex, Kiss, Mud, David Bowie und anderen Seventies-Größen im Freizeitzentrum Xanten am Südsee-Strandbad. Der Eintritt ist frei. Das könnte eine schöne Alternative sein.