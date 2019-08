Bürgerschützen Drüpt : König Tim präsentiert stolz seinen Hofstaat

Drüpt Tim und Carina regieren jetzt ein Jahr lang die Drüpter Bürgerschützen.

(bp) König Tim Kemper ist ein stolzer König von Drüpt. Vor einer Woche hatte er gegen hartnäckige Konkurrenz aus seinem Kegelklub den Vogel von der Stange geholt. Am Samstag präsentierte der 24-jährige Maurer-Geselle dem Schützenvolk seine Königin Carinana Stülpner und seinen Hofstaat. An den Thron berief der Regent Sebastian Aldenhoff mit Jacki Evers, Thomas Hußmann mit Wiebke Hußmann, Sebastian Imgrund mit Christin Imgrund, Sebastian Rosendahl mit Maike Rosendahl (allesamt aus dem Quintett der Königsbewerber) sowie Niklas Kammeier mit Nina Kammeier. Am Samstagabend stieg dann im Festzelt der Gala-Krönungsball. Dabei spielte die Band Herzschlag zum Tanz auf. Zu der großen Feier im Festzelt an der Drüpter Straße waren auch die Vertreter der befreundeten Nachbarvereine eingeladen. RP-Foto: Fischer