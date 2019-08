„Bewegung hilft“-Aktion in Rheinberg : Plüschiges Wettrennen in Ossenberg

Rheinberg 13 lebensgroße Maskottchen treten am Samstag, 24. August, im sportlichen Wettbewerb gegeneinander an. Das Event für die ganze Familie dient einem guten Zweck. Mit dem Erlös wird die Aktion „Bewegen hilft“ unterstützt.

Sie die Aushängeschilder vieler Unternehmen und Vereine: mannsgroße, meist plüschige Maskottchen. Bei Besuchern und Zuschauern sorgen die Glücksbringer für Unterhaltung und gute Laune. Doch welches Maskottchen hat’s – zumindest sportlich gesehen – so richtig drauf? Das zeigt am Samstag, 24. August, von 13 bis 17 Uhr das erste Ossenberger Maskottchenrennen auf der Platzanlage des SV Concordia Ossenberg an der Schlossstraße. Ein unterhaltsames Spektakel für die ganze Familie mit buntem Rahmenprogramm: Mit dabei sind die Rollende Waldschule, eine Hüpfburg, die Garden des Karneval-Ausschusses-Gemütlichkeit (KAG), viel Musik und eine „Fressmeile“.

Und das geht so: Die Besucher können fünf Euro oder mehr auf ihr favorisiertes Maskottchen setzen. Die zehn schnellsten kommen ins Finale, wo erneut gewettet werden darf. Wer richtig getippt hat, kann attraktive Preise gewinnen. Unter anderem winken Tickets für den Movie Park in Bottrop, das Phantasialand, den Biathlon auf Schalke oder Karten für das Programm von Comedy-Star Lisa Feller.

Außerdem ist es für den 47-Jährigen eine Herzensangelegenheit, sich für die Aktion „Bewegen hilft“ einzusetzen. „Man tut Gutes für die Menschen in der Region“, ist der Ossenberger überzeugt, der sich freut, dass auch so viele Geschäftsleute aus Rheinberg sowie große Unternehmen und Vereine sich mit gespendeten Preisen starkmachen für die gute Sache und damit Flagge zeigen. „Ohne diese Unterstützung und die Hilfe derer, die am Tag selbst anpacken, geht es einfach nicht“, betont Kämmerer, für den Lohmanns Aktion eine besondere Bedeutung hat: Sie unterstützt unter anderem den Verein Angelman, einen Selbsthilfeverein für Eltern, deren Kinder mit dem Angelman-Syndrom geboren wurden. Eine Erkrankung, an der auch Kämmerers Stieftochter leidet.