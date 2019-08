Chorgesang in Alpen : Martonair will Publikum zum Singen bringen

Alpen Der Männergesangverein Martonair wagt ein Experiment: Er will es mit modernen Melodien schaffen, dass das Publikum singend Feuer fängt.

Martonair ist ein schöner Name für einen Männergesangverein. Der hat in den zurückliegenden Jahren großartige Erfolge gefeiert mit seinen Historicals – vertonte Geschichten über historische Persönlichkeiten, an die man sich in Alpen nicht zuletzt wegen der stimmlichen Erinnerungsarbeit der Martonairer gern erinnert. Räuberhauptmann Brinkhoff und Kurfüstin Amalia lieferten den Stoff, aus dem Chorleiter Hans-Heinrich „Struppi“ Struberg und seine Mannen gefeierte Aufführungen gemacht haben. Weil solche kreativen Kraftakte aber nicht pausenlos gestemmt werden können, will die erfahrene Sängergemeinschaft eine Premiere der anderen Art wagen: Martonair bittet für Sonnag, 8. September, um 16 Uhr zum Mitsingkonzert ins Pädagogische Zentrum der Sekundarschule.