Stadtumbau in Alpen : Grüne wollen über Möbel sprechen

Das neue Wasserspiel läuft. Andre Enge und Andreas Jacobs vom Bauamt haben sich davon überzeugt. Bald kommen die ersten Möbel fürs „kleine Wohnzimmer“. Foto: bp

Partei will an den drei Wasserburgen Wünsche fürs „kleine Wohnzimmer“ erfahren.

Ein Jahr vor der Kommunalwahl ziehen die Grünen das Tempo an und demonstrieren verstäklt Präsenz. Dabei sucht die Partei um ihren Vorsitzenden Peter Nienhaus den engen Kontakt zu den Bürgern. Ein Thema. mit denen die Grünen mit den Bürgern ist der Stadtumbau, der gegenüber dem Rathaus am sogenannten „kleinen Alpener Wohnzimmer“ erste Gestalt angenommen hat. Das Wasserspeil mit den drei Alpener Burgen ist fertiggestellt. Die Möbel – Bänke, Leuchten und Lampinions – sollen Ende August geliefert werden und für eine Menge mehr an Gemütlichkeit sorgen.

Es fehlen immer noch die Pflanztröge, Mülleimer und Poller, die bei der Erstpräsentation beim Spagelfest vor mehr als einem Jahr nihct auf ungeteilte Zustimmung gestoßen sind und auch politisch umstritten waren. Die Entscheidung, welche Varianten hier nun bestellt werden, soll im nächsten Bau-, Planungs-und Umweltausschuss am Mittwoch, 29. August, fallen. Dabei wollen die Grünen die Auswahl nicht allein dem rat überlassen. „Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger über diese Themen informieren und ihre Meinung erfahren“, sagt Fraktionssprecher Peter Nienhaus.

Am Infostand der Grünen am Freitag, 16. August, haben die Alpener von 14 bis 17Uhr unmittelbar am plätschernden Wasserspiel die Gelegeheit, Nienhaus und seinen Mitstreitern ihre Wünsche für ein wohnliches „kleines Wohnzimmer“ gegenüber dem Rathaus mitzuteilen.

Gemütlich war’s bei der Premiere beim „Tischgespräch“ auf der Terrasse des Vorsitzenden Peter Nienhaus. Da ging’s in lockerer Runde um ein durchaus ernstes Thema. Die Frage, die dei Leute am rustikalen Holztisch bewegte war, wie es gelingen kann, mit ausreichend bezahlbarem Wohnraum auch Leute in Aloen halten zu können, die sich kein Einfamilienhäuschen leisten können. Der Abriss des Feuerwehrgerätehauses am Willy-Brandt-Platz, hieß es, böte hier Möglichkeiten. Die Grünen bekräftigten ihren im Rat gescheiterten Antrag, dass ein Drittel der Wohnungen im Haus des siegreichen Investors eine Sozialbindung aufweisen soll.