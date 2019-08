Zustand des Waldes : Es drohen Steppenlandschaften in NRW

RVR-Experte Thomas Kämmerling über Trockenheit und Schädlinge: „Sind mit unserem Latein am Ende.“

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Die Eichen sind von Schädlingen wie Schwammspinner, Frostspanner und Eichenwickler befallen. Und wenn die Bäume Mitte Juni den sogenannten Johannistrieb ausbilden, fallen die Eichenprozessionsspinner über die Bäume her. In die Standhaftigkeit der Buchen hatten die Forstleute große Hoffnungen gesetzt. „Aber auch die leiden extrem“, so Kämmerling. „Wir haben in NRW große Bestände, die komplett absterben.“ Das geschieht vor allem dort, wo die Bäume auf Stauwasserböden stehen, wo unter einer 40 bis 70 Zentimeter dicken Sand- eine Tonschicht liegt. Die mache es den Wurzeln unmöglich durchzudringen. Die Folge: Die Buchen wurzeln flach und vertrocknen schneller.