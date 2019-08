Sommerferien : Verwirrung über Öffnungszeiten des Underberg-Freibads

Das Underberg-Freibad in Rheinberg (Archiv). Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Rheinberg Als sie um 18 Uhr im Underberg-Freibad schwimmen gehen wollte, stand sie vor verschlossenen Türen, beklagt eine Rheinbergerin. Das sollte nicht sein, heißt es von der Stadt.

(nmb) Bei herrlichem Sommerwetter zieht es Badegäste auch am Abend noch ins Underberg-Freibad in Rheinberg, um Bahnen zu ziehen. „Doch vor wenigen Tagen stand ich bereits um kurz nach 18 Uhr vor verschlossenen Türen am Badeingang im Stadtpark“, berichtet eine Leserin verdutzt. Dabei sollte Schwimmen um diese Uhrzeit doch noch möglich sein.