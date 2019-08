40 Jahre Budberger Bürgerschützen : Ein Kaiser zum runden Geburtstag

Info

Umzug Zum Kaiserschießen treten die Bürgerschützen am Samstag um 11.45 Uhr am Landgasthof Steinhoff an der Bischof-Roß-Straße an, um dem amtierenden Kaiser, Achim Sy, die Aufwartung zu machen. Von dort geht es in einem kleinen Umzug über die Bischof-Roß- und die Rheinberger Straße durchs Budberger Neubaugebiet zurück zur Schützenhalle an der Rheinkamper Straße, wo das Schießen um 13 Uhr beginnen wird.