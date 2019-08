Gleichstellung von Mann und Frau : Das Frauennetzwerk knüpft seine ersten Fäden

Rheinberg Guten Anklang fand die Einladung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Rheinberg, Karin Becker, zur Gründung eines Frauennetzwerkes.

Zur regionalen Vermarktung ist geplant, einen Ausflug zu verschiedenen nachhaltig bewirtschafteten Höfen in der Region zu organisieren. Interessierte Betriebe oder Hofläden können sich melden: bei Karin Becker, Kirchplatz 10, in Rheinberg.

Zum Thema „Vermeidung von Plastikmüll“ startet bereits am Donnerstag, 5. September, um 17 Uhr bei „Frau Ella“ in Orsoy, Kuhstraße 6, ein so genannter „Ohne-Plastik-Stammtisch“. Interessierte Frauen werden gebeten, sich rechtzeitig vorher bei per E-Mail an Karin.Becker@rheinberg.de oder unter der Telefonnummer 02843 171429 anzumelden.