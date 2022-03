Solidarität mit den Opfern des Krieges : Alpen feiert Willkommensfest für Ukraine-Flüchtlinge

Alpen Alpen hat schon 2015 einen Namen gemacht bei der Betreuung von geflüchteten Menschen, die hier angekommen sind. Nun wollen sie auch denen, die vor dem Krieg geflohen sind, mit offenen Armen begegnen.

Der Krieg in der Ukraine hat das Leben der Menschen dort von einem Tag auf den anderen radikal verändert. Viele Ukrainer sind vor den Bomben Putins aus ihrem Heimatland geflüchtet. Zwischenzeitlich sind auch in Alpen mehr als 60 Menschen aus dem Kriegsgebiet angekommen. „In dieser dramatischen Situation hat sich wieder mal gezeigt, dass die Hilfsbereitschaft in Alpen enorm ist, wenn es darum geht, Geflüchtete zu unterstützen und ihnen zu helfen, so schnell wie möglich in einen neuen Alltag zu finden“, heißt es mit Stolz und Dankbarkeit aus dem Rathaus. Auf Initiative der Flüchtlingshilfe findet am Samstag, 2. April, 15 Uhr, unter dem Motto „Alpen lädt ein“ im Lesegarten hinterm Rathaus in Alpen eine lockere Willkommensfeier statt.