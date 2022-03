Große Hilfsbereitschaft : Duisburger haben schon mehr als 100.000 Euro für Ukraine-Flüchtlinge gespendet

Duisburg Die Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft der Duisburgerinnen und Duisburger ist ungebrochen. Auf dem eigens eingerichteten Spendenkonto der Stadt sind inzwischen bereits mehr als 100.000 Euro eingegangen.

Das teilte die Stadt am Freitag mit. Mit dem Geld würden in einem ersten Schritt Soforthilfen ermöglicht, Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche organisiert und Projekte zur Integration und Teilhabe umgesetzt.

Auch Oberbürgermeister Sören Link sei „überwältigt“, so die Stadt. „Es ist wirklich großartig zu sehen, wie viele Menschen sich bereits an der Spendenaktion beteiligt haben. Einmal mehr zeigt sich, dass wir alle zusammenstehen. Mein Dank gilt allen, die uns so tatkräftig unterstützen“, teilte Link mit.