Premiere in der Rheinberger Stadthalle : Grenzen mit Theater überwinden

Auch am Donnerstag wurde in der Stadthalle geübt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Premiere: Schüler aus Spanien, Portugal und Rheinberg spielen am Freitagnachmittag ein eigenes Stück in der Rheinberger Stadthalle. Das Ganze findet im Rahmen eines Erasmus-Plus-Projekts statt.

Am Freitag geht es um die Wurst. Dann bringen 30 Schüler und Schülerinnen aus Almada in Portugal, aus Móra la Nova in Spanien und von der Rheinberger Europaschule das Ergebnis dessen auf die Bühne der Stadthalle, was sie gemeinsam erarbeitet haben: ein Theaterstück. Das internationale Trio hat über ein Erasmus-Plus-Projekt zueinandergefunden und will nicht nur Länder-, sondern auch Grenzen im Kopf überwinden. In dem Stück unter Anleitung des Theaterpädagogen Carlos Melo geht es um Hoffnung und Ängste europäischer Jugendlicher.

Die ganze Woche über wurde in der Stadthalle und im Jugendzentrum Zuff an ihrer Inszenierung gefeilt. Die gemeinsame Sprache ist Englisch, vieles braucht aber keine Worte. Auf deutscher Seite kümmern sich die Lehrerinnen Mareile Manten, Lisa Mette und Alexandra Pastewka um die Gäste, die (auch die begleitenden Lehrer und Lehrerinnen) in Rheinberger Familien untergebracht sind. Maria de Lurdes Farreira la Cruz aus Almada zeigte sich ganz angetan von der deutschen Gastfreundschaft. „Es ist ganz wunderbar hier“, so die Lehrerin.

2019 trafen sich die Lehrer erstmals zur Vorbereitung in Rheinberg, dann kam Corona. „2021 gab es einen virtuellen Workshop und im Februar waren wir alle in Portugal“, erzählt Mareile Manten. Sie ist begeistert vom Elan der Jugendlichen. Trotz der schweren Themen wie Diskriminierung, Arbeitslosigkeit und Armut kommen sie am Ende zu einem hoffnungsvollen Ende.

In der Rheinberger Woche blieb auch Zeit für Ausflüge in die Umgebung. Und es gab zwei tolle Überraschungen: Das Hildener Unternehmen Böllinghaus Steel mit Beziehungen nach Almada hat spontan die Kosten für sämtliche Busfahrten übernommen und durch einen RP-Bericht ist die portugiesische Generalkonsulin Lídia Margarida Bandeira Nabais auf die Premiere in Rheinberg aufmerksam geworden. Sie wird sich das Stück anschauen.

Es gibt dafür noch freie Plätze, der Eintritt ist frei. Beginn ist am Freitag, 25. März, um 16 Uhr.

(up)