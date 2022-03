Streit um regionale Zugehörigkeit : Regionalverband rät dem Kreis zu bleiben

Xanten/Kreis Wesel RVR-Direktorin Karola Geiß-Netthöfel warnt: „Der Kreis Wesel verliert mehr, als er gewinnt.“

Seit Jahren gibt die Zugehörigkeit des Kreises Wesel zum Regionalverband Ruhr (RVR) immer wieder Anlass zu heftigen politischen Kontroversen. Vor dem Hintergrund des nun offenen liegenden Regionalplans, der die Flächen für Kiesabbau im Kreis deutlich ausweitet, rückt der Streit im Kreishaus wieder auf die Tagesordnung. In der Sitzung des Kreisausschusses am Montag, 28. März, sowie des Kreistages drei Tage später wird auf Antrag der von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP über den Austritt des Kreises Wesel aus dem RVR beraten. Dafür braucht‘s eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Am Donnerstag hat RVR-Direktorin Karola Geiß-Netthöfel an die Mitglieder des Kreistages appelliert, sich „nicht aus der Solidargemeinschaft der Metropole Ruhr zurückzuziehen“.