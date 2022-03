In der Rheinberger Ratssitzung : Das sagt die Politik zum Haushalt

Der Rheinberger Stadtrat hat in der Stadthalle den Haushalt mehrheitlich beschlossen. Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg FDP, AfD und der fraktionslose Klaus Wittmann stimmten im Rat dagegen. CDU, Grüne, SPD, Die Linke und Theresa Durben (fraktionslos) votierten für den Finanzplan der Stadt Rheinberg. Die Partei enthielt sich.

Der Rheinberger Rat hat den Haushalt mehrheitlich beschlossen (wir berichteten). Die Sprecher und Sprecherinnen der Fraktionen haben in ihren Reden Stellung bezogen und begründet, warum sie dem Haushalt zugestimmt oder ihn abgelehnt beziehungsweise sich enthalten haben.

CDU (Zustimmung – 13 Stimmen) Die Stadt habe mit einem Bein in der Haushaltssicherung gestanden, sagte Erich Weisser (CDU): „Vor diesem Hintergrund gab es keinen Raum für politische Spielereien. Sowohl SPD, als auch Bündnis 90/Die Grünen und CDU waren sich schnell ihrer haushaltspolitischen Verantwortung bewusst.“ Wunschlos glücklich sei man am Ende nur, wenn man alle Wünsche erfüllt bekomme. Das sei bei den vorliegenden Zahlen nicht möglich gewesen. In Rheinberg sei heftig über Dinge diskutiert worden, „die wir gerne noch hätten“ – VHS, Sportanlage Xantener Straße, neue Bäderlandschaft, Sportheim Millingen. Es sei aber auch einiges geschafft worden: Sanierung altes Rathaus Orsoy, Sanierung altes Rathaus Rheinberg, Innenstadtsanierung, die Wallangen, Europaschule, Mehrfachsporthalle. Unterdessen vermisse die CDU die Kanalarbeiten in Wallach und Borth sowie den Umbau des Spielplatzes Weidenweg in Borth. Wichtig sei es nun, das strukturelle Defizit zu verringern.

Erich Weisser (CDU): „Haben einiges geschafft.“ Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Info Wie sich die anderen entschieden haben Abstimmung Für Die Linke hat Ratsvertreter Klaus Overmeyer (ohne Fraktionsstatus) dem Haushalt zugestimmt. Die beiden fraktionslosen Ratsmitglieder haben unterschiedlich votiert: Theresa Durben hat dem Haushaltsplan zugestimmt, Klaus Wittmann hat ihn abgelehnt. Genehmigung Der Haushalt muss vom Kreis Wesel als Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Bündnis 90/Die Grünen (Zustimmung – 12 Stimmen) Auf das Sprichwort „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ bezog sich Grünen-Sprecherin Svenja Reinert: „Unser kurzfristiges Ziel war es dieses Jahr, nicht in die Haushaltssicherung zu gehen. Es stehen Herausforderungen an, die uns gerade jetzt nicht das Heft des Handelns aus der Hand nehmen lassen dürfen. Akut steht derzeit der Ukraine-Krieg mit seinen Auswirkungen im Mittelpunkt. Die kann keiner von uns hier voraussagen. Wir wissen nicht, was noch passiert und auf was wir uns einstellen müssen. Wir wissen nur, was wir jetzt in der Gegenwart tun müssen und können.“ Man habe lernen müssen, mit großen Krisen umzugehen. Dabei dürfe aber die drohende Klimakatastrophe nicht vergessen werden. Einen Schritt in die richtige Richtung sei das Mobilitätskonzept, ebenso das Projekt der global nachhaltigen Kommune. Diese müssten nun weitergeführt werden. Eine weitere Herausforderung sei die Schaffung ausreichender guter Kita-Plätze auch für die geflüchteten Kinder.

Svenja Reinert (Grüne): Gelernt, mit Krisen umzugehen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

SPD (Zustimmung – 8 Stimmen) Fraktionssprecher Philipp Richter ging darauf ein, dass jetzt schon die Folgen der zahlreichen Krisen zu spüren seien: „Und so traf uns bereits vor gut zwei Wochen der Realitätsschock ­– 1,6 Millionen Euro Defizit. Ein Defizit, das die Stadt sofort in das Haushaltssicherungskonzept gerissen hätte.“ Der SPD sei klar gewesen, dass ein Haushaltssicherungskonzept verhindert werden müsse. Nun sei man froh, nach langen und intensiven Verhandlungen mit der CDU, den Grünen und der Verwaltung einen gemeinsamen Kompromiss gefunden zu haben, der ein Haushaltssicherungskonzept verhindere, Steuererhöhungen für BürgerInnen und Unternehmen vermeide, die Anhebung von Kita-Gebühren ausschließe, die Arbeit der für die Rheinberger Schulen so wichtigen Inklusionshelfer sichere, Mittel für die Seniorenarbeit und den Sport bereithalte und mit Geldern für den Kultursommer einen Kickstart für die von der Pandemie so hart getroffenen Künstlerinnen in Rheinberg gewährleiste. Richter: „Dies war ein Kraftakt.“

Philipp Richter (SPD) sprach von einem „Kraftakt“. Foto: SPD

FDP (Ablehnung – 4 Stimmen)

Rainer Mull (FDP) vermisste einen Richtungswechsel. Foto: FDP

Der Haushalt enthalte keinen haushälterischen Richtungswechsel, kritisierte Fraktionschef Rainer Mull: „Diesen hatten wir zum letzten Haushalt beantragt und daraus resultierte die Haushaltssicherungsgruppe. Die Gruppe befasste sich aber ausschließlich mit der aktuellen Haushaltslage, die schwierig genug ist.“ Die Liberalen hätten vorgeschlagen, sich auf die Ansätze Outsourcing und interkommunale Zusammenarbeit zu fokussieren. Mull: „Diese Vorschläge fanden keine Mehrheit und Vorschläge im Sinne des Antrags anderer Teilnehmer wurden keine genannt. In unserer Einschätzung führt es dazu, dass wir jedes Jahr weiterhin nur noch auf Sicht fahren, um dem Haushaltssicherungskonzept zu entgehen. Das kann nur schiefgehen.“ Nicht zuletzt hätten „Ansiedlungsverhinderungs-Beschlüsse“, wie zuletzt der Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans Messegelände, und die Aussicht auf Steuererhöhungen die FDP dazu bewogen, dem Haushalt nicht zuzustimmen.

Sebastian Nehnes (AfD): „Keine Belastungen für Familien.“ Foto: AfD

AfD (Ablehnung – 3 Stimmen) Man befinde sich in einer Zeit der Unsicherheit, konstatierte Fraktionsvorsitzender Sebastian Nehnes und nannte Corona, den Ukraine-Krieg, den Rohstoffmangel sowie Inflation und Stagnation als Beispiele. „Die daraus resultierende Belastungen treffen nicht nur öffentliche, sondern auch private Haushalte, ganz besonders junge Familien“, so Nehnes. Die AfD lehnt weitere Steuererhöhungen ab. Zur Grundsteuer sagte Nehnes, nicht jeder Eigentümer in der selbst genutzten Wohnung sei steinreich. Auch für den Einzelhandel dürfe es keine weiteren Belastungen geben, wie die von den Grünen vorgeschlagene Verpackungssteuer. Nehnes: „Der Stadtrat ist kein Ort, wo ideologische Leuchtturmprojekte auf Kosten der Bürger durchgesetzt und Klima- und Weltrettung gespielt werden.“ So sei es falsch, über 70.000 Euro für eine Stabsstelle für Klimaschutz auszugeben. Bei der Haushaltsführung müsse man sich auf das Wesentliche besinnen – „also hoffen wir mit allen demokratischen Parteien und dem Bürgermeister das Beste – und erwarten das Schlimmste.“

Kai Oczko (Die Partei) ließ es satirisch angehen. Foto: Die Partei

Die Partei (Enthaltung – 1 Stimme) Die Haushaltsrede von Kai Oczko, Die-Partei-Fraktionsvorsitzender, war satirisch angelegt. Er sprach vom Damoklesschwert mit der Inschrift „Haushaltssicherungskonzept“ auf der Klinge. „Dieses prägt bereits seit Äonen die Rats- und Verwaltungsarbeit auf Burg Berka. Die Reichtümer der Schatzkammern des Königreichs sind erschöpft und wir stehen kurz davor, uns wieder in die dunkle Zeit zurückzuentwickeln.“ Die Stadt Rheinberg sei „finanziell am Arsch“, so der Politiker. Dafür, dass „unsere drei Dickschiffe CDU, Grüne und SPD“ einen Weg gefunden hätten, der 2022 haarscharf am HSK vorbeiführe, sei man dankbar. Doch sei das keine Problemlösung, sondern eine Problemverschiebung. Um den Haushalt 2023 habe sich Die Partei bereits Gedanken gemacht, und man schlage vor, die Verwaltung zu privatisieren. Die Vergnügungssteuer solle um 10.000 Prozent erhöht werden. Eine Katzensteuer solle eingeführt werden. Zudem solle Rheinberg wieder zur Zollstadt werden.

(up)