Krieg in der Ukraine : Kerzen und Flügelhorn für den Frieden in der Ukraine

Am Donnerstagabend versammelten sich etwa 150 Grefratherinnen und Grefrather auf dem Marktplatz vor der St. Laurentiuskirche, um für den Frieden in der Ukraine zu beten. Viele hielten dabei Friedenslichter in der Hand. Eingeladen hatte die Gemeinde Grefrath gemeinsam mit der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde. Pfarrerin Barbara Münzenberg begrüßte die Teilnehmer zum zweiten Grefrather Friedensgebet, vier Wochen nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine. „Wie schön wäre es, wenn wir uns friedlich und dankbar im Gebet miteinander versammeln könnten, im Bewusstsein, dass die Waffen in der Ukraine schweigen, aber dem ist nicht so“, betonte Münzenberg. Sie wies auf die Menschen hin, die in die Flucht getrieben wurden oder bereits gestorben sind. Manche Geflüchtete hätten es bis nach Grefrath geschafft. Sie seien herzlich willkommen, man wisse aber darum, dass sie alles geben würden, wieder zu Hause leben zu können, ohne Angst und Bedrohung.