Hilfe für die Opfer des Krieges : 5000 Spritzen für die Ukraine

Heinrich Leurs (l.) und Burkhard Gabius von den Rotariern in Xanten haben bei Baum Medical in Rheinberg Einwegspritzen für die Ukraine verladen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg/Xanten Der Rotary Club in Xanten und die Handballer von TuS Xanten finanzieren nit einer Spende von 10.000 Euro Hilfe durch Baum Medical. Das Rheinberger Unternehmen verzichtet auf Gewinn.

Von Erwin Kohl

Wenn ein Rädchen ins andere greift, kommt die gute Sache schnell in Gang. Das zeigte sich am Freitagmorgen auf dem Hof der Firma Baum Medical am Rheinberger Annaberg. Dort begrüßte Vertriebsleiter Dennis Kappelt Heinrich Leurs und Burkhard Gabius vom Rotary Club Xanten. Die haben nach einer kurzfristig einberufenen Mitgliederbesprechung 5000 Euro aus der Rotarier-Kasse genommen und den Geldbetrag für eine medizinische Hilfslieferung in die vom Krieg gebeutelte Ukraine zur Verfügung gestellt.

„Um eine großangelegte Hilfsaktion zu starten, fehlt einfach die Zeit“, sagte Heinrich Leurs. „Die Menschen in der Ukraine aber brauchen jetzt unsere Unterstützung und nicht erst in acht Wochen.“ Weitere 5000 Euro steuerten die Handballer des TuS Xanten bei. Mit dem Gesamtbetrag sollte die Firma Baum das medizinische Paket zusammenstellen, um die große Not vor Ort ein wenig zu lindern.

Dennis Kappelt, der so etwas vor gut drei Wochen für den Round Table Xanten schon mal gemacht hatte, arbeitet eng mit der gemeinnützigen Gesellschaft „Freunde helfen! Konvoi“ zusammen. Die Hilfsorganisation aus dem saarländischen St. Wendel hat inzwischen über 40 Lkw-Ladungen auf den Weg gebracht, um der notleidenden ukrainischen Bevölkerung zu helfen. Dort weiß man ganz genau, was vor Ort am dringendsten benötigt wird. „Es gibt eine Bedarfsliste, die über ,Freunde helfen! Konvoi‘ kommuniziert wird. Dadurch haben wir erfahren, dass die Mediziner in der Ukraine dringend Spritzen brauchen“, erläutert Kappelt.

Für das Unternehmen Baum Medical, das seinen Sitz seit fünf Jahren im Rheinberger Gewerbegebiet Tekkenhof hat, ist die Beschaffung kein Problem. Seine Kernkompetenz ist es schließlich, Kliniken und Ärzte im In- und Ausland mit medizinischem Material zu versorgen. Was einen verträglichen Preis angeht, zeigte sich Dennis Baum sehr engagiert. „Wir haben ohnehin schon sehr gute Konditionen. Außerdem haben wir selbstverständlich komplett auf unseren Gewinn verzichtet.“ Dann habe er den Einkaufspreis mit Verweis auf den Verwendungszweck nochmals „scharf nachverhandelt“, erläuterte der Xantener.

Mit Erfolg. In der kommenden Woche werden insgesamt 140.000 Spritzen in Größen von zwei bis 50 Millilitern auf den Lkw geladen. Weil medizinische Ausrüstung in erster Linie in den stark umkämpften Gebieten benötigt wird, ist die Lieferung in die Kriegsregion nicht gerade ungefährlich. „Ein Risiko ist natürlich dabei. Aber wir wissen, dass es funktioniert. Das war für uns oberste Prämisse“, sagte Dennis Kappelt.

(erko)