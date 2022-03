Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge : Remscheid richtet Notunterkunft ein

Die ehemalige Hauptschule Hölterfeld wird vorübergehend Erstaufnahmeeinrichtung für bis zu 90 Flüchtlinge aus der Ukraine. Foto: Jürgen Moll

Remscheid In einem Kraftakt ist die Sporthalle der ehemaligen Hauptschule Hölterfeld zur Erstaufnahmeeinrichtung für Menschen aus der Ukraine umgebaut worden. Damit bereitet die Stadt sich auf die Geflüchteten vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Barbara Reul-Nocke, Leiterin des Krisenstabs „Ukraine“, bringt es auf den Punkt: „Es ist wie ein Déjà-vu – und doch komplett anders“, sagte die Beigeordnete am Freitagmittag in einem Klassenraum der ehemaligen Hauptschule Hölterfeld an der Unterhölterfelder Straße. Grund für das Treffen mit mehreren Vertretern der Stadtverwaltung, Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und der Feuerwehr war der Umbau des Gebäudes zu einer Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete aus der Ukraine.

„Ich war in der vergangenen Woche in Berlin. Ich musste dort mehrfach durch den Hauptbahnhof. Da habe ich gesehen, in welchen Mengen die Menschen – vor allem erschöpfte Frauen und Kinder – dort angekommen sind“, sagte Mast-Weisz. Angesichts dessen, was diese Menschen schon hinter und möglicherweise noch vor sich haben würden, sei es „unsere humanitäre Pflicht und Aufgabe, hier zu helfen“, sagte der Oberbürgermeister.

Info Abgeschlossene Wohnung gesucht Aufruf „Wer geeignete, abgeschlossene Wohnungen zur Verfügung stellen kann, wird dringend gebeten, sein Angebot per E-Mail an uns zu richten“, sagt Barbara Reul-Nocke. Es wird darauf hingewiesen, dass keine Vermittlung privater Aufnahmeangebote in den eigenen Haushalt vorgenommen werden kann. Kontakt Eine Telefonhotline ist von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr unter ☏ 0 21 91 / 169 200 erreichbar. Anliegen werden auch entgegen genommen per E-Mail an ­ukraine@remscheid.de.

Weil nun auch das Land auf die Kommunen zugegangen sei, mit der Aufgabe, für entsprechende Unterbringung der Geflüchteten zu sorgen, habe die Stadtverwaltung in kurzer Zeit zunächst die Turnhalle für 90 Menschen hergerichtet, später sollen auch mehrere Klassenräume folgen. „Wir haben aktuell 407 geflüchtete Ukrainer in der Stadt. Die Hälfte davon ist in Privatwohnungen oder bei Verwandten untergebracht“, sagte Barbara Reul-Nocke. Die andere Hälfte sei in Hotels und städtischen Unterkünften beherbergt. „Aber die Schlagzahl, in der die Menschen zu uns kommen werden, ist hoch. Wir brauchen mehr Platz“, betonte die Krisenstableiterin.

Barbara Reul-Nocke, Guido Eul-Jordan, Burkhard Mast-Weisz und Sascha Ploch (v.l.) informierten über die Flüchtlingssituation. Foto: Jürgen Moll

Derzeit sei man zudem in Gesprächen für etwa 100 Wohnungen sowohl von Privatpersonen als auch der Remscheider Wohnungsgesellschaften, um Mietverhältnisse einzugehen. Doch zunächst gelte es, die Menschen, die nun in die Stadt kommen, zu versorgen. „Wir haben einen ungeregelten Zustrom Geflüchteter. Es waren am Donnerstag 265 Menschen, am Freitag schon 407 – zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2021 waren es nur 210 geflüchtete Menschen“, sagte Barbara Reul-Nocke. Die Herausforderungen seien sehr groß, das Ziel sei sicherlich, die Menschen in Privatwohnungen unterzubringen.

„Erst einmal können sie hier in der ehemaligen Schule ankommen, zur Ruhe kommen, sich ausruhen und sortieren“, sagte Thomas Kugel, langjähriger Verwaltungsmitarbeiter, der die Erstaufnahmeeinrichtung leiten wird. Er rechne mit einem durchschnittlichen Aufenthalt von 14 Tagen, ehe weitere Schritte eingeleitet werden könnten – und die Menschen in andere, dauerhafte Einrichtungen ziehen könnten.

In der Turnhalle waren die Arbeiten noch in vollem Gange. Und doch war schon sichtbar, wie die Einrichtung aufgestellt sein würde. „Wir haben hier die Stellwände aus der Impfstelle aufgebaut und so für Zweibett- und Vierbett-Zimmer gesorgt. Wir erwarten hauptsächlich Frauen mit Kindern, die zu uns kommen werden“, sagte Kugel. Wann die ersten Menschen kommen würden, sei indes noch unklar. „Aber im Prinzip können die ersten schon sehr bald hier einziehen“, sagte Mast-Weisz.