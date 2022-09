Angebot im Rhein-Kreis Neuss : zdi-Netzwerk bietet Chemieworkshop für Schüler an

Rhein-Kreis Neunt- und Zehntklässler aus dem Rhein-Kreis Neuss lernen das zdi-Schülerlabor der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf kennen und führen unter fachkundiger Anleitung Laborexperimente durch.

Freie Plätze gibt es noch in einem kostenfreien Kursus, der vor den Herbstferien für Schüler angeboten wird. Das teilt das Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi) Rhein-Kreis Neuss mit. Laborexperimente stehen im Mittelpunkt eines zweitägigen Chemieworkshops an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf am 28. und 29. September jeweils ab 14.30 Uhr, für den es noch freie Plätze gibt. Neunt- und Zehntklässler lernen das zdi-Schülerlabor der Universität kennen und führen unter fachkundiger Anleitung Laborexperimente durch.