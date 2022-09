Rhein-Kreis Neuss/Düsseldorf : Handwerk wirbt um Nachwuchs und für Klimaschutz

Rhein-Kreis Neuss/Düsseldorf Die Handwerkskammer Düsseldorf hat sich der Unterstützung von Jacques Tilly versichert und auf großformatigen Plakaten ihre Botschaft zum „Tag des Handwerks“ auf Trucks durch den Kammerbezirk geschickt.

Seit 2010 macht das Handwerk am dritten Samstag im September bundesweit auf Vielfalt und Leistungsstärke des Wirtschaftsbereichs aufmerksam. Der in der gegenwärtigen Extremsituation besonders schmerzliche Personal- und Fachkräftemangel lenkt den Blick zudem auf die Nachwuchswerbung. Rund um das Thema Ausbildung gibt es im gemeinsamen Pop-Up-Store von HWK und IHK in den Düsseldorf Arcaden unter dem Motto „Future to Go“ Orientierung und Beratung für Jugendliche und deren Eltern noch bis 30. September. Der Store ist montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet, die Adresse: Düsseldorf Arcaden (Untergeschoss), Friedrichstraße 133, Düsseldorf. Mehr unter www.future-togo.de.