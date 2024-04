Gründer aus Neuss Start-up entwickelt Prototyp für die Stadt Köln

Parken in Köln soll künftig einfacher werden – daran das vierköpfige Gründerteam um den Neusser Lukas Lamla künftig arbeiten. Denn ihr Mobilitäts-Start-up „mavy mobility” erhält eine Förderung in Höhe von knapp 50.000 Euro. Im Rahmen des Innovationswettbewerbs „un:box cologne“ der Stadt Köln haben sich die Gründer in einem mehrstufigen Verfahren qualifiziert. Das Start-up will die Stellflächen in vorhandenen Parkhäusern digitalisieren und dadurch das gesamte Verkehrsaufkommen reduzieren. Innerhalb einer neunmonatigen Umsetzungsphase wird nun an der Entwicklung eines Prototyps gearbeitet.