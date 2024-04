Stephan Kranz folgt auf Stephan Kühne Neuer Vorstand für den Bereich Baustoffe der Wilh. Werhahn KG in Neuss

Stephan Kühne, der neben seinen Aufgaben in der Holding der Werhahn-Gruppe für den Baustoffbereich zuständig war, gibt nach erfolgreicher Tätigkeit nun diese Verantwortung in enger Abstimmung und im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat, so betont das Unternehmen, weiter. Er unterstütze damit aktiv die Umsetzung des neuen Werhahn-Geschäftsbereichsmodells, bei dem der zuständige Werhahn-Vorstand in Personalunion den ihm zugeordneten größten Geschäftsbereich führt. „Der Verwaltungsrat dankt Herrn Stephan Kühne für seinen außerordentlichen und erfolgreichen Einsatz in der Werhahn-Gruppe und seine aktive Mitwirkung bei der Umsetzung des neuen Vorstandskonzepts“, sagt Anton Werhahn, Vorsitzender des Verwaltungsrates. Kühne übergebe einen wirtschaftlich sehr gut positionierten Unternehmensbereich, der 2023 Rekordergebnisse erzielt habe.